Gazzetta - Perché Traore resterà fuori dalla lista Champions del Napoli

Napoli Calcio - Come si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport sarà Hamed Junior Traore a restare fuori dalla lista Champions del Napoli:

"Ora tocca Traoré accelerare per prendersi spazio nel Napoli e meritarsi il riscatto a fine stagione. L’ex Sassuolo non verrà, però, inserito in lista Champions, dove possono essere inseriti soltanto tre nuovi arrivi, che saranno Ngonge, Dendoncker e Mazzocchi. Hamed si giocherà il futuro in campionato, dove il Napoli è chiamato a una rimonta Champions complicata".