Ultime notizie Napoli - Napoli è diventata una polveriera e questa guerra social tra Osimhen e Kvaratskhelia è l'ultimo elemento.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, "non aiuta di certo la squadra a ritrovare serenità in vista di un mese che potrebbe essere decisivo per il futuro il clima in città è di profondo sconforto, quello nello spogliatoio non migliore. Di Lorenzo e compagni hanno accettato il ritiro imposto dal club ma ovviamente senza entusiasmo"