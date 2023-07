Gazzetta - Giuntoli-Juve: contratto quinquennale, la data dell'annuncio ufficiale

Calcio Napoli - Cristiano Giuntoli da ieri sera non è più ufficialmente il direttore sportivo del Napoli. Come si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport, l'ex dirigente del Napoli attende solo una chiamata da Torino per mettere nero su bianco con la Juventus. Per il quotidiano, la firma di Giuntoli con il club bianconero avverrà ad inizio settimana. Il contratto sarà di 5 anni.

Cristiano Giuntoli

Giuntoli firma il contratto con la Juventus

Ecco cosa si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport su Giuntoli e la Juventus: