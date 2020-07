Gazzetta - Doppio allarme per la difesa del Napoli, i gol subiti non fanno dormire Gattuso: per la Lazio a disposizione solo due centrali, uno mai utilizzato dal lockdown

Notizie Calcio Napoli - Doppio allarme per la difesa del Napoli. Per gli uomini a disposizione, che si assottigliano sempre più a 10 giorni della sfida col Barcellona. E per i troppi gol subiti che non fanno dormire tranquillo Gattuso che sta cercando di ridare un’anima alla squadra. Ne parla la Gazzetta dello Sport:

"Per Maksimovic la prima diagnosi parla di forte contusione, il serbo riposerà poi si vedrà - quando la caviglia si sgonfierà - in che modo reagirà: è in dubbio per la Champions League come Manolas. Insomma al momento Gattuso, in vista della partita di sabato contro la Lazio, avrà a disposizione solo Koulibaly e Luperto, peraltro quest’ultimo ancora mai utilizzato nel post pandemia. I giorni per recuperare ci sono"