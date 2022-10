Spalletti parlerà con Osimhen prima di decidere se convocarlo oppure no per la trasferta di Cremona. Lo scrive la Gazzetta dello Sport:

"Le sue fibre muscolari del bicipite femorale ormai sembrano guarite e, se cominciando a forzare, non ci saranno problemi, Osimhen domani potrebbe partire con i compagni per Cremona. Logicamente partirebbe dalla panchina, ma prima di decidere Luciano Spalletti ne parlerà col giocatore, per capire effettivamente le sue condizioni".