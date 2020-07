Gattuso non molla, Il Mattino: sarà importante ritrovare la compattezza in vista del Barcellona

Ultime calcio Napoli - Gattuso ha insistito molto sul tasto dell'atteggiamento mentale e vuole che il Napoli riattacchi immediatamente la spina da qui fino all'ultima partita di campionato del 2 agosto contro la Lazio perché questo è l'unico modo per potersi presentare al meglio al match di Champions League contro il Barcellona.

Gattuso

Secondo quanto riferisce Il Mattino:

“Ritrovare stimoli e convinzioni anche se la partecipazione alla fase a gironi di Europa League è già certa con la vittoria della coppa Italia: Ringhio spinge in questa direzione per avere una squadra tonica nel ritorno degli ottavi di Champions contro gli azulgrana, l'ultimo grande appuntamento della stagione: un'impresa contro i catalani spalancherebbe infatti le porte per la final eight in programma a Lisbona che sarebbe un traguardo storico per gli azzurri. Ma per poterci provare al meglio occorrerà subito una scossa e reagire immediatamente al calo mostrato a Bologna. Importante sarà ritrovare la compattezza di squadra, gli azzurri a Bologna si sono allungati troppo concedendo tanto alla formazione rossoblù ma nello stesso tempo sarà fondamentale migliorare nella fase offensiva perché gli azzurri hanno segnato poco rispetto al numero di palle gol create. E Gattuso contro l'Udinese è alla ricerca di queste risposte per riprendere al meglio il cammino in vista della sfida con il Barcellona”.