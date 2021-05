Galtier-Napoli, CorSport: gli piace l'ipotesi azzurra, resta in lizza in vantaggio o appaiato a Spalletti

Ultime notizie Napoli - Christophe Galtier, fresco trionfatore in Ligue 1 con il Lille, ha divorziato dal club ed è un nome spendibile per il Napoli. Ne parla il Corriere dello Sport.

"Galtier appartiene alla lista della prima ora, quella che De Laurentiis ha tenuto sulla propria scrivania: bisognerà avvertire quale aria tirerà in queste ore, quelle di una decisione che non richiede necessariamente tempestività ma lucida competenza. Galtier non nasconde che esista una prospettiva in un panoramico cielo azzurro che deve evidentemente piacergli: resta in lizza, probabilmente in vantaggio, o magari appaiato a Spalletti"