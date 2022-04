Empoli-Napoli, il riscatto passa per Osimhen: media gol impressionante per il nigeriano

Napoli Calcio - Victor Osimhen, il Napoli ripartirà da lui dopo l’ultima ed ennesima delusione interna. E lo farà ad Empoli, nella Toscana di mister Spalletti e in particolare proprio in quella piazza dove tutto è iniziato per il tecnico. Una gara speciale con un obiettivo chiaro: vincere per blindare la Champions e provare a seguire quelle residue chance scudetto. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, soprattutto dopo le delusioni ci si fa leva sempre su Osimhen che ha spesso risolto i problemi in casa Napoli.

Empoli-Napoli, Spalletti si affida a Osimhen