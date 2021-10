Dialogo aperto tra Spalletti ed i tifosi del Napoli, c'è una cosa chiesta dal mister sin dal ritiro in Trentino

Napoli Calcio - Occorre guardare avanti con fiducia, come ha chiesto di fare Luciano Spalletti, nel suo dialogo aperto con gli appassionati azzurri, sin dai primi giorni di ritiro in Trentino. Poi sono arrivate le prestazioni convincenti a spingere l’entusiasmo della gente, come racconta la Gazzetta dello Sport.

"Il divertimento è assicurato con Osimhen e compagni. E il segnale più importante è arrivato nella serata più amara, contro lo Spartak Mosca. Quella notte, nonostante il 2-3 finale, il pubblico ha applaudito la squadra, incitandola per il successivo impegno in campionato che è risultato ancora vincente anche nella complicata trasferta di Firenze"