Di Lorenzo resta al Napoli! Gazzetta: le parti sono pronte per andare avanti ancora insieme

La situazione di Giovanni Di Lorenzo si è ribaltata rispetto a qualche settimana fa quando sembravano non esserci più margini per ricucire lo strappo tra il calciatore e l'agente da un lato ed il napoli dall'altro. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport anticipa praticamente la permanenza a Napoli del terzino attualmente impegnato agli Europei con la Nazionale di Spalletti. Un dietrofront clamoroso frutto anche del lavoro della diplomazia in questi giorni.

Calciomercato Napoli: Di Lorenzo resta al Napoli

