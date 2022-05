Il Mattino elogia la Ssc Napoli e smonta la contestazione: pandemia, investimenti top e conti in regola con ingaggi alti

Notizie Napoli calcio. Oltre a quello contro Spalletti, per la città di Napoli continuano ad essere affissi striscioni contro la gestione di De Laurentiis. Domani contro il Genoa sono previste altre contestazioni per il patron del Napoli, come riportato da Il Mattino.

Lo stesso quotidiano, però, si schiera proprio dalla parte di De Laurentiis e della società. Ecco quanto scritto:

Dopo i fischi nella gara con il Sassuolo, non è difficile prevedere che anche durante la gara di domani con il Genoa, dalle curve possano arrivare altre contestazioni e cori nei confronti di De Laurentiis. Critiche ingenerose, fuori luogo. A causa del Covid ci sono state perdite effettive di quasi 150 milioni negli ultimi due anni e al contrario di altri club che hanno creato degli artifizi contabili per andare avanti, il Napoli non ha pendenze né per stipendi, né per imposte e contributi. Ci sono stati, in ogni caso, investimenti top per calciatori come Osimhen e Anguissa (che verrà riscattato a giugno). E nessun top player è stato ceduto solo per necessità di cassa.