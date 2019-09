De Laurentiis: "Sarri torna a Napoli? Mai creduto nei ritorni di fiamma! Città complessa, neppure tutti i napoletani sanno amarla fino in fondo..."

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. Vi proponiamo alcuni stralci.

La Juve è ancora la favorita per lo scudetto o quest’anno ha qualche problema in più rispetto al passato?

«Delle altre squadre non posso parlare perché è troppo presto per valutarne la forza. La Juventus e l’Inter sono due grandi società, con gente molto esperta, sapranno registrare il rapporto tra i loro valori e i loro problemi».

A Torino 10 giorni fa non ha incontrato Sarri perché lei non c’era. Cosa gli dirà quando lo vedrà per Napoli-Juve?

«Sarri è un grandissimo allenatore e quindi cosa dovrò dirgli se non “bravo” oltre a stringergli la mano. Come ho già detto il passato è il passato, il presente è il presente e il futuro è quello che sarà. Non mischio il passato con il presente e il futuro. Io guardo sempre al futuro. Il resto fa tutto parte dell’esperienza che uno ha».

Vuol dire che Sarri un giorno potrà tornare ad allenare il Napoli?