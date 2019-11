CdM - Guerra De Laurentiis-Napoli, la squadra ha già avviato i contatti con gli avvocati: la strategia difensiva

Ultimissime calcio Napoli - Come riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, da una parte la battaglia legale, dall’altra il campo: la vigilia di Milan-Napoli vive di quest’intreccio. Ieri lo spogliatoio azzurro ha preso consapevolezza delle multe differenziate tra il 25% e il 50% dello stipendio mensile lordo che arriveranno lunedì. La risposta del club all’«ammutinamento» non si fermerà alle sanzioni per le infrazioni all’accordo collettivo tra Figc, Lega Serie A e Aic, è in cantiere anche un procedimento sul danno d’immagine attraverso la giustizia ordinaria. Il patron De Laurentiis punta ad un risarcimento complessivo di circa 7-8 milioni di euro, intende far leva sull’attacco alla credibilità del club e sulla «cattiva pubblicità» che graverebbe su potenziali trattative di mercato.

Ammutinamento Napoli, i giocatori si cautelano legalmente

I giocatori hanno già avviato da tempo i contatti con i loro legali che poi presenteranno le controdeduzioni. Una missione che appartiene al futuro, l’attualità consegna un altro compito: ribaltare le proprie condizioni psicologiche, trasformare la frustrazione in rabbia. Gli azzurri proveranno a concentrarsi solo sul campo nella consapevolezza che i risultati rappresentano l’unica strada per trasformare questo momento così cupo.