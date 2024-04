David per sostituire Osimhen, tre motivi per cui ADL vuole prenderlo

Calciomercato Napoli - Arrivano aggiornamenti sul prossimo attaccante del Napoli in caso di addio di Osimhen da La Gazzetta dello Sport che parla delle ultime in casa Napoli.

Calciomercato Napoli: David per sostituire Osimhen

50 milioni, questa la cifra che investirà il Napoli per la prossima punta che prenderà il posto di Osimhen in estate. Tra i candidati per vestire la maglia azzurra Jonathan David e Santigo Gimenez. Per il secondo è pronta a scatenarsi un'asta a cui ADL non ha intenzione di partecipare. Per questo il primo è sicuramente più fattibile per una serie di motivi: