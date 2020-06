CorSport su Koulibaly ed Allan: sentono reciprocamente il desiderio di rimettersi in gioco altrove e così andrà a finire

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Koulibaly ed Allan: "Le opzioni non mancano ma restano ancora ipotesi: il Liverpool più del Manchester si è proposto per il difensore centrale e l’Everton, che ha già sondato De Laurentiis in gennaio, è pronto a ripresentarsi quando esisteranno le condizioni. In casi del genere, le distanze tra domanda e offerta sono destinate ad essere colmate, perché la differenza la fa la volontà delle società e anche quella dei calciatori. Koulibaly e Allan sentono reciprocamente il desiderio di rimettersi in gioco altrove e così andrà a finire"