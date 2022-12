Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Di Lorenzo:

"E allora, Di Lorenzo: il calciatore, l'uomo. Il napoletano di Toscana: la sua voglia di continuare a giocare in questa squadra e a vivere in questa città vale tutto ciò che lui, uomo di poche parole pubbliche e tantissimi fatti, conserva nel cassetto della sua vita privata. Parlare, del resto, serve a poco quando è il campo a raccontare per bene la storia: giocatore fondamentale del Napoli e della Nazionale"