CorSport - Spalletti cambia la difesa: due novità domani contro la Samp

Calcio Napoli - Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport potrebbero esserci due novità nella difesa del Napoli che domani giocherà contro la Sampdoria:

"L'obiettivo è tornare alla vittoria attraverso una brillantezza collettiva da ritrovare sfruttando l'ampiezza dell'organico. Spalletti, per questo, pensa al ritorno di Mario Rui a sinistra per sostituire Olivera, un'altra staffetta che potrebbe rinnovarsi anche in virtù del ritorno in campo immediato con la Juventus venerdì prossimo.

In difesa scalpita anche Juan Jesus con Rrahmani appena rientrato contro l'Inter dopo tre mesi out per l'infortunio dal quale ha appena recuperato. Proprio per questo ci vorrà ancora un po' di tempo prima di ritrovarlo in forma. Il reparto verrà completato dai soliti Meret, Di Lorenzo e, ovviamente, Kim, già in ottima condizione contro l'Inter".