CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sui calciatori del Napoli: "Ma le facce avevano spiegato subito le sensazioni e raccontavano il disagio di una squadra che non sapeva cosa fare, sembrava paralizzata e forse lo era, non sarebbe mai entrata nella partita ma anzi ne avrebbe subito lo stress che si portava appresso: in novantasei minuti di approssimazione, il Napoli osservava la leggerezza del Verona, ne veniva soffocato in ogni angolo del campo"