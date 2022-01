CorSport - I dettagli dell'offerta Napoli all'Ajax per Tagliafico: anche due big europee sul terzino

Calciomercato Napoli - Tagliafico verrà nel Napoli? L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto della situazione per quanto riguarda il terzino sinistro in forza all'Ajax.

"La grande notizia del giorno riguarda Nicolas Tagliafico. In prima persona: il mancino dell'Ajax, 29 anni e la voglia matta di cambiare aria per giocare con maggiore continuità, è stato convocato dal ct dell'Argentina, Scaloni, per le prossime gare di qualificazione mondiale. Per il resto, ovvero in chiave Napoli, poco da aggiungere rispetto agli ultimi giorni: il ds Giuntoli ha proposto un prestito con diritto di riscatto ma il club olandese non è incline a questo tipo di operazione, e nel frattempo registra anche l'interesse del Barça e del Chelsea. L'operazione resta insomma molto difficile considerando i margini di manovra sul mercato"