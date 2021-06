CorSport - Fabian e non solo: la lista dei cedibili in casa Napoli

Calciomercato - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "La crisi economica, l’assenza di introiti della Champions, spingeranno a rivedere qualcosa, non le ambizioni, e se arriveranno offerte capaci di lusingare, la tentazione (attuale) sarebbe quella di cedere uno solo tra Fabian Ruiz e Koulibaly, lo spagnolo più del senegalese, semmai alimentando poi il fronte delle cessioni con manovre alternative, Mario Rui che piace in Turchia, Petagna che può avere - e ha - estimatori in Italia, semmai anche Ounas che nel semestre di Crotone si è rilanciato e ha avvertito il richiamo dalla Francia"