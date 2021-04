CorSport - Ecco l'undici anti-Samp provato ieri nella rifinitura da Gattuso

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sull'undici scelto da Gattuso: "Archiviate le premesse, via con le prove. Cioè, con la formazione provata ieri in occasione della rifinitura andata in scena al centro sportivo di Castel Volturno: Ospina in porta, dicevamo, ormai sicuro di aver smaltito l'infrazione al quarto dito della mano sinistra; linea a quattro composta da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui; Fabian e Demme confermati in mediana; Politano, Zielinski e Insigne sulla trequarti alle spalle di Osimhen".