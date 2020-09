CorSport - De Laurentiis suggerisce alla Lega di chiedere i danni al Governo per gli stadi senza pubblico

Ultimissime Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, De Laurentiis avrebbe ipotizzato di chiedere danni al Governo per gli stadi chiusi: "Come ricordato, dal Governo è arrivato un no, certificato dall’ultimo Dpcm che lascia chiusi gli impianti fino al 7 ottobre. Già, ma poi? Ecco i club si aspettano quanto prima di avere una data in cui finalmente poter riaprire i cancelli. E la speranza è che il via libera arrivi per la ripresa dopo la sosta di ottobre, quindi per il week-end del 17-18. «Se esiste un rischio default per i club? La situazione è difficile, ma c’è abbondanza di presidenti con grinta e passione, disposti ad investire». In verità, pare che ieri in Assemblea De Laurentiis abbia ipotizzato di chiedere i danni al Governo, senza però raccogliere altre adesioni.