CorSport - Con il Bologna spazio a Hysaj e Callejon dal primo minuto

Ultimissime Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulle possibili scelte di Ancelotti per il Bologna: "Stavolta c’è un Hysaj in più, rispetto a mercoledì, e dunque la possibilità di far rifiatare qualche esterno; e poi pure Callejon, offrendo una interpretazione alternativa alle proprie abitudini, rientra tra gli uomini che si offrono per ritoccare l’umore d’una stagione che va addobbata con la qualificazione in Champions: gli esterni non mancano, a Liverpool è ricomparso e magicamente anche Mario Rui, che ha avuto modo di rifiatare per qualche settimana. La difesa di Liverpool ha garantito solidità e fisicità, ha riempito la propria area e l’ha tutelata (tranne in occasione dello stacco di Lovren), ma questa è una partita diversa, con avversari che hanno atteggiamento codificato secondo vocazione e talento differente".