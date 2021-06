Calciomercato - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Callejon è in uscita a Firenze, è stato offerto essendo un vecchio pupillo di Sarri. Ha 34 anni, è in scadenza nel 2022, sogna di riabbracciare Mau. In Inghilterra scalpita Felipe Anderson, è rientrato al West Ham dopo il prestito al Porto. Cerca squadra, aveva provato a convincere Inzaghi un anno fa, la società non aprì al ritorno. I tifosi hanno invaso il suo profilo di messaggi".