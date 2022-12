Contini torna al Napoli? CorSport: la decisione a prescindere dal futuro di Sirigu

Calcio Napoli - Il Napoli potrebbe allargare la rosa dei portieri nella sessione di mercato prossima. Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, il club partenopeo sta pensando seriamente di riportare a casa Nikita Contini andato in prestito alla Sampdoria. L'estremo difensore non ha mai trovato spazio avendo davanti il titolare Audero. L'approdo di Contini non dipende dal futuro di Sirigu. Nikita potrebbe infatti fare il terzo portiere a prescindere dal destino dell'ex calciatore del Genoa.