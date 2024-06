Calciomercato Napoli: Manna lavora ad un doppio colpo in entrata da urlo

Giovanni Manna sta lavorando ad un doppio colpo in difesa per dare a Conte dei rinforzi importanti in un settore in cui il Napoli lo scorso anno ha lasciato molto a desiderare. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, sono due i nomi attenzionati dal direttore sportivo degli azzurri.

Manna vuole chiudere due acquisti

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Corriere dello Sport: