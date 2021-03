Bilancio SSC Napoli, Gazzetta: c'è ancora una riserva da 100 milioni, ma la pandemia costringe ADL ad abbattere i costi

Napoli - L'edizione odierna di Gazzetta scrive sui conti del Napoli: "Sono notevoli, tra la richiesta e l’offerta. Il presidente è deciso a fra rispettare i nuovi canoni, la pandemia sta condizionando la vita di tutto il calcio, compresa quella del Napoli. Chiariamo, non è che il bilancio del club sia ai mini termini. Anzi, resta ancora in attivo e con un fondo riserva di 100 milioni di euro. Quest’anno di Covid-19, tuttavia, ha creato non pochi problemi ai conti delle società, perché sono mancati gli introiti abituali (botteghino, sponsor, merchandising) e, dunque, senza risorse economiche alternative bisognerà, per forza di cose, abbattere i costi dei salari. Attualmente, Insigne ha uno stipendio di 4,5 milioni di euro, che non è il più alto, perché Koulibaly ne guadagna 6 ed è questa una delle ragioni per cui verrà ceduto a fine stagione".