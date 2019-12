Beffa Ancelotti, CorSera: Gattuso contattato e convinto mentre ADL gli ribadiva la fiducia

Ultimissime Calcio Napoli - Carlo Ancelotti e Gennaro Gattuso, è pronta la staffetta in casa Napoli. Un cambio amaro e col sapore di beffa, tutto milanista, e tra l'allievo e il suo maestro. Il paradosso, rivela il Corriere della Sera oggi in edicola, è che l'attuale tecnico azzurro fino a ieri ha incassato la fiducia di Aurelio De Laurentiis. Anche nel momento in cui il presidente, in realtà, contattava e convinceva Rino a subentrargli. Ma fa parte del gioco, e l'allenatore emiliano lo sa fin troppo bene.

Addio Ancelotti, dimissioni o esonero?

Ma il modo in cui il terremoto arriverà è ancora da dedfinire. Lo scenario resta infatti variabile. Se il Napoli dovesse strappare il passo per gli ottavi contro il Genk, magari anche da primo del girone, i presupposti per un brutale ben servito non ci sarebbero. E a quel punto scatterebbe l'orgoglio dell'uomo Ancelotti, il quale andrebbe poi verso la rescissione consensuale così da poter scegloiere anche altri lidi. Se invece lo scenario dovrebbe clamorsamente compromettersi, ad ADL non resterebbe altra scelta che un esonero.