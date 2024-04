Asse Napoli-Parigi, la storia si ripete: Al-Khelaifi in vantaggio sulla Premier per portare Osimhen al PSG con 130 milioni

Calciomercato Napoli - Sarà un mercato estivo fatto di grandi colpi per il Napoli con Osimhen pronto a lasciare la città partenopea. In arrivo i 130 milioni della clausola fissata da De Laurentiis in accordo col giocatore e il suo agente.

Calciomercato Napoli: comprano Osimhen a 130 milioni

Osimhen in Ligue 1 come Lavezzi e Cavani. La storia potrebbe ripetersi ancora una volta con Victor pronto ad approdare a Parigi. Perché ora c'è proprio il PSG su tutti per comprare Osimhen e il club francese vuole battere in questi mesi la concorrenza dei club di Premier League.

Questa sarà l’ultima stagione di Osimhen con il Napoli, poi via con la clausola e lo sceicco Al-Khelaifi ha già provato ad acquistarlo un anno fa, per questo ci sta riprovando. Adesso, come riportato dal Corriere dello Sport, il Psg, nel bel mezzo dell’assalto dei club della Premier e degli immancabili arabi, lo ha fatto ancora: è tornato sulle tracce di Osimhen con prepotenza: in Inghilterra e anche in Nigeria si parla pure di Chelsea, Manchester United e Arsenal, ma Parigi svetta come la Torre Eiffel. ADL aspetta i 130 milioni della clausola.