Ultime notizie SSC Napoli - Il ds del Napoli Giovanni Manna ha confermato che l'ultimo arrivato Noah Okafor non è ancora pronto per potersi giocare una maglia da titolare. «È un po’ indietro - ha detto il ds in conferenza - per i nostri parametri. Ha bisogno di tempo». Ci saranno, scrive Tuttosport, Neres e Politano con Lukaku.