Antitrust multa Sky! Tre pratiche commerciali scorrette contro i clienti

Ultimissime notizie. Secondo le agenzie stampa, l'Antitrust, l'àutorità garante della concorrenza e del mercato ha multato Sky per 2 milioni di euro per aver adottato tre pratiche commerciali scorrette nei confronti dei clienti titolari dei pacchetti di abbonamento pay tv 'Sky Calcio' e 'Sky Sport'. Lo riporta l'agenzia stampa AGI.

L'Antitrust multa Sky

"I clienti titolari dei pacchetti di abbonamento pay tv Sky Calcio e Sky Sport - spiega l'Authority - non hanno beneficiato della rimodulazione o del rimborso dei canoni mensili dopo la sospensione delle partite per l'emergenza da Covid-19". Secondo l'Autorità, inoltre, "sono state scarse e inadeguate le informazioni relative allo 'sconto coronavirus'". In primo luogo, spiega l'Antitrust, "Sky non ha riconosciuto, a fronte dell'emergenza sanitaria Covid-19 e della conseguente sospensione della trasmissione in diretta delle competizioni sportive, la rimodulazione o il rimborso automatico dei canoni mensili dei pacchetti, dal momento in cui gli eventi sportivi in diretta sono stati sospesi e fino alla loro ripresa".

L'Autorità ha poi accertato l'esistenza di una seconda pratica commerciale ingannevole riguardo allo 'sconto coronavirus', in base al quale è possibile ottenere una riduzione di prezzo sui pacchetti "Sky Calcio" e "Sky Sport" a partire dal momento dell'adesione. La società, infatti, "ha omesso oppure fornito in modo non adeguato e non tempestivo informazioni in merito alla sussistenza dello stesso, nonché su modalità e tempi per richiederlo, con un conseguente svantaggio economico".

Infine, è stata accertata la scorrettezza di una terza pratica commerciale aggressiva "in quanto Sky ha imposto ostacoli onerosi e sproporzionati alla fruizione dello 'sconto coronavirus' da parte dei clienti interessati". In particolare, afferma l'Antitrust, "nonostante problemi di funzionamento della procedura web che hanno rallentato e complicato la richiesta dello sconto, la società ha consentito, nei fatti, l'adesione alla promozione mediante la sola procedura online, senza prevedere sin dall'inizio e per tutti i clienti una via alternativa. Lo sconto, inoltre, non è stato applicato nel caso di abbonamenti per i quali era stata inoltrata la disdetta prima dell'insorgere dell'emergenza coronavirus".