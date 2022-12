Amichevole Napoli-Lille, CorSport: Spalletti dovrà fare a meno di 6 azzurri

Calcio Napoli - Come si legge sul Corriere dello Sport saranno sei i calciatori che non prenderanno parte domani alla gara amichevole tra il Napoli e Lille che si sfideranno allo stadio Diego Armando Maradona. Mancheranno infatti oltre ai cinque reduci dal Mondiale anche Amir Rrahmani che ancora non ha recuperato dall'infortunio.

Amichevole Napoli - Lille

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport: