Allenamenti SSC Napoli, Repubblica: da domani via alle sessioni di gruppo ma gli spogliatoi resteranno chiusi

Notizie Napoli calcio. La formazione di Gattuso, in attesa del via libera per la ripresa del campionato, continua ad allenarsi in quel del Training Center di Castel Volturno. Come riportato da Repubblica, a partire da domani riprenderanno le sessioni di gruppo:

"Gattuso, intanto, ha chiuso ieri la seconda settimana di lavoro: da domani si entra nella fase degli allenamenti di gruppo (ma già ieri ci sono stati lavori collettivi come le esercitazioni di passaggi). Resteranno chiusi gli spogliatoi: i giocatori arriveranno al Training Center già pronti per andare in campo".