Acerbi-Juan Jesus, attesa per la sentenza: interrogati giocatori e l'arbitro La Penna! Acquisite le immagini per la prova Tv, ispettore della Procura ha visto tutto nelle registrazioni

Ultime notizie calcio Napoli - Le ultimissime notizie sul caso razzismo tra Acerbi e Juan Jesus con la sentenza in arrivo! Perché sono state acquisite le immagini per la prova Tv dal Procuratore Chinè. Ora ci sono delle novità riguardo gli interrogatori e le immagini viste dalla Procura.

Acerbi-Juan Jesus, ore decisive per la sentenza

Domani sarà ascoltato Acerbi, oggi Juan Jesus dalla procura che interrogherà i due calciatori e anche l'arbitro La Penna che sarà sentito come confermato da La Gazzetta dello Sport. Poi il giudice riceverà subito la relazione. La sentenza è attesa per la prossima settimana.

Il capo della Procura federale Giuseppe Chinè vorrebbe chiudere possibilmente in pochi giorni il caso Francesco Acerbi-Juan Jesus sul presunto insulto razzista partito dall’interista nei confronti del brasiliano del Napoli.

Ci sarà bisogno ascoltare i due giocatori, sarà oggi il turno di Juan Jesus e domani quello di Acerbi in videoconferenza dalla Pinetina, affiancato dall’avvocato del club nerazzurro. È probabile che la Procura ascolti anche l’arbitro del match, il romano Federico La Penna.

Inoltre, Chinè ha già acquisto le immagini per la prova tv sul caso razzismo. La Procura, infatti, quando effettua i controlli gara, oltre ai tre ispettori che si trovano in campo in Serie A per relazionare tutto ciò che accade sul rettangolo di gioco e fuori, ha anche un altro uomo che da casa registra la partita per poi segnalare gli episodi meritevoli di attenzione. Chissà che non possa aver trovato nuove immagini.