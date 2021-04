A De Laurentiis non sono piaciuti gli attacchi che Gattuso gli ha rivolto! Ecco cosa gli impedisce di continuare il suo rapporto col Napoli

Ultime notizie Napoli - Se le statistiche esaltano il lavoro di Gattuso, che cosa gli impedisce di continuare il suo rapporto col Napoli? Viene da pensare che il problema sfiori appena la questione tecnica e che a determinare la rottura con il club sia stato in gran parte l’aspetto caratteriale. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"A De Laurentiis non sono piaciuti gli attacchi che il tecnico gli ha rivolto nel periodo pre silenzio stampa. Una decisione presa per evitare che l’allenatore continuasse a picconare. C’era un contratto pronto da firmare per Gattuso. E a De Laurentiis non è piaciuta la resistenza opposta dall’allenatore a proposito delle modalità del nuovo contratto. Dettagli che un giorno verranno fuori per chiarire questo divorzio annunciato con sei mesi di anticipo"