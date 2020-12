Ultimissime formazioni Napoli-Sampdoria, Sky: out Meret, torna Politano! Ancora Zielinski in attacco

Napoli-Sampdoria, formazioni secondo Sky Sport - Napoli che ospita allo stadio Diego Armando Maradona la Sampdoria di Claudio Ranieri in cerca di riscatto. Gli azzurri vogliono trovare continuità in campionato

Serie A - Queste le scelte di Gennaro Gattuso per Napoli-Sampdoria secondo Sky Sport:

Archiviato il passaggio del turno in Europa League, il Napoli torna a concentrarsi sul campionato. Pochissimo il tempo per preparare la sfida contro la Sampdoria e così Gattuso scioglierà i dubbi di formazione dopo l'ultima rifinitura. Al momento si va verso una conferma in massa dell'undici che ha pareggiato contro la Real Sociedad, anche se i ballottaggi rimangono diversi, anche in virtù dei prossimi impegni, con gli azzurri che dovranno affrontare Inter e Lazio nel giro di quattro giorni. A partire dalla porta dove Ospina è favorito, ma Meret reclama un posto da titolare. In difesa rientrerà sicuramente Manolas al fianco di Koulibaly, mentre Mario Rui viene insidiato da Ghoulam. A centrocampo si va verso la conferma di Bakayoko e Fabian Ruiz, mentre Politano prenderà il posto occupato in Europa da Lozano. Zielinski in vantaggio su Elmas alle spalle di Mertens, che anch'esso deve però fare attenzione alla candidatura di Petagna. Inamovibile Insigne.