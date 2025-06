Lazio, chiuso il caso del falconiere Bernabè: arriva lo sfratto da Formello

Juan Bernabè, l'ex falconiere della Lazio che aveva visto interrompersi il proprio rapporto con la società biancoceleste a causa della diffusione delle immagini post operazione di protesi peniena sui social network, non è più nel centro sportivo di Formello. La Lazio, infatti, in esecuzione di un'ordinanza emessa dal Giudice del Tribunale di Tivoli, nella mattinata odierna, ha provveduto ad eseguire lo sfratto nei confronti dell'ex falconiere che occupava senza titolo un alloggio all'interno del centro sportivo laziale. La decisione, rende noto un comunicato ufficiale della società biancoceleste, segue la risoluzione del contratto già avvenuto mesi fa per comportamenti ritenuti incompatibili con i valori etici del club. "La società, dopo numerosi inviti a liberare spontaneamente l'immobile, ha agito nelle sedi competenti per tutelare il proprio patrimonio e l'operatività dell'ambiente sportivo", prosegue la nota sottolineando infine come "ogni azione è stata intrapresa nel pieno rispetto della legge, nella ferma volontà di garantire ordine, legalità e decoro all'interno delle proprie strutture". (ANSA)