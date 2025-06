Schira: "Richieste del Liverpool per Nunez non sono da calcio italiano, il Napoli ha Lucca in pugno"

Nicolò Schira, giornalista di Tuttosport, ha parlato così ai microfoni ufficiali di ‘Radio Napoli Centrale’:

“Scuffet tornerà al Cagliari per poi andare alla Sampdoria. Dopo il rinnovo di Meret, di fatto, sono sicuro che il Napoli prenderà un secondo portiere: bisognerà vedere se sarà Milinkovic-Savic, ma il prezzo deve scendere. Nunez? Le richieste del Liverpool non sono da calcio italiano. Il Napoli, invece, ha Lucca in mano, lo si può chiedere quando si vuole, ma non convince al 100%. Il Napoli, infatti, sta vedendo di cogliere possibili occasioni. Capisco la frenesia del tifosi, ma è presto: stiamo ancora a giugno. Il Napoli, viste le tante competizioni, prenderà un altro difensore. Beukema, che ha l’accordo totale con l’agente: quinquennale da tre milioni a stagione. Manca l’accordo con il Bologna, che ha rifiutato i 25 milioni più 5 di bonus richiesti dal Napoli. Credo che il Napoli possa arrivare a 30, mentre il Bologna continua a chiederne 35. Vedremo se il giocatore riuscirà a convincere il Bologna ad abbassare le pretese. Sarri? Mi dicono che sia molto scontento di tutta questa vicenda, ma è troppo presto per pensare a delle sue dimissioni. Nel caso, occhio a Palladino che è un vecchio pallino della Lazio. Ma non credo che ci sia un passo indietro di Sarri. Mancano solo le firme e le visite mediche per vedere Rafa Marin al Villarreal in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 15 milioni Credo che Folorunsho andrà via. Per Ambrosino e Vergara si vedrà di cederli in prestito nel campionato di Serie A”.