La frase di Garcia passata in cavalleria nell'euforia mediatica post Udinese

Calcio Napoli - Dal fischio finale di mercoledì con l'Udinese sembra quasi tutto passato (clamorosamente) in cavalleria. Per molti il Napoli è tornato, Garcia ha fatto marcia indietro sui suoi principi di gioco, Kvaratskhelia è tornato Kvaradona e Osimhen il centravanti più forte del mondo. Le pesanti critiche, qualcuno ha anche messo in discussione la posizione di Rudi Garcia, sono di colpo svanite nel giro di una settimana. Un vero e proprio miracolo di San Gennaro. Chissà come avrà fatto Garcia a rigenerare la squadra in così poco tempo, soprattutto quando non c'è il tempo per fare scarico e preparare subito la gara successiva con schemi e quanto altro.

La verità è che Garcia non ha utilizzato nessuna bacchetta magica. I calciatori sono gli stessi che sono stati massacrati insieme a lui qualche tempo fa. Nella conferenza stampa al fischio finale di Napoli-Udinese, Rudi Garcia ha pronunciato una frase passata piuttosto in sordina. La maggioranza si è focalizzata, anche giustamente, sulle parole di Kvaratskhelia a Dazn così come quelle dell'allenatore sempre all'emittente televisiva, ma Garcia, commentando il Lecce, ha detto due parole forti e non banali: "Non dobbiamo essere euforici - riferendosi al risultato contro l'Udinese - Dobbiamo concentrarci sul Lecce".

Un messaggio ai naviganti che stanno celebrando il ritorno del Napoli, salvo poi distruggerlo in caso di mancato bottino contro una delle squadre più in forma del campionato. Sarà un banco di prova anche perché lo stesso Garcia, quando gli azzurri pareggiarono in extremis a Genova prima di Braga, dichiarò sulla concentrazione della squadra prima di una gara di Champions League: "Prima della Champions League è difficile essere concentrati sul campionato". Se affrontando il Braga, la testa degli azzurri in Liguria è sembrata piuttosto distratta, speriamo di non assistere ad un black out totale in vista del Real Madrid. Lecce ci dirà se una rondine farà primavera oppure no. Il Napoli è chiamato a dare un altro segnale di maturità.

