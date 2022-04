Il jolly offensivo Muçi del Legia Varsavia tra i nomi seguiti dal Napoli: la situazione | ESCLUSIVA

Cristiano Giuntoli, insieme al suo gruppo di lavoro, è sempre in allerta ed in giro per l'Europa a caccia di talenti giovani che possano trovare a Napoli la definitiva consacrazione. Non più tardi di qualche giorno fa, il presidente De Laurentiis disse proprio che bisognava cercare nuovi calciatori come accadde nell'era Benitez dove in azzurro arrivarono profili quasi semisconosciuti o quantomeno non di prima fascia i quali poi si sono rivelati pilastri del club nel corso degli anni. Dicevamo come l'area scouting partenopea sia molto attenta soprattutto sul mercato dell'est dove è stato preso Kvaratskhelia. Nelle ultime settimane c'è un altro nome entrato nei radar del Napoli. Ernest Muçi del Legia Varsavia.

Ernest Muçi

Interesse Napoli per Muçi: le ultime

Il nome di Muçi è da tempo nella lista degli osservati speciali di Giuntoli. Il classe 2001 albanese è stato tra l'altro anche avversario del Napoli in Europa League giocando 80' al Maradona e 23' in Polonia. Muçi come caratteristiche è un jolly offensivo che può giocare sia da esterno destro-sinistro ma anche da trequartista (posizione che lui gradisce). L'albanese è un ambidestro che fa della tecnica individuale ed il tiro da fuori il suo marchio di fabbrica. Gli azzurri lo monitorano con attenzione per colmare eventuali partenze sulla trequarti. A Muçi non dispiacerebbe un trasferimento in serie A pur sapendo che, nel caso il Napoli decidesse di intavolare una trattativa, in azzurro partirebbe alle spalle dei titolari.

