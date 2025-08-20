Serie A 2025-26, la rivista GQ Italia premia il Napoli: primo posto nella classifica delle maglie più belle!

Anche quest'anno la rivista GQ Italia ha stilato la classifica delle migliori maglie da calcio. Per la seconda stagione consecutiva, la SSC Napoli si è classificata al primo posto, a testimonianza del grandissimo lavoro svolto da Valentina De Laurentiis, che ha proiettato il brand Napoli verso traguardi mai raggiunti fino ad ora.

Sindrome di Stendhal in purezza, e poco c'entra qui la classe infinita di Kevin De Bruyne. Il Napoli ha realizzato la maglia più bella della Serie A con tutti gli elementi al posto giusto (per molti napoletani conterà solo il tricolore sul petto, ma c'è molto altro). L'azzurro tornato azzurro, come lo scorso anno. Il colletto a V rifinito con bordo bianco, analogo ai bordi delle maniche, che richiama una maglia storica – quella del 1984/85, la prima a Napoli di Diego Armando Maradona. Il pattern tono su tono, con la N ripetuta su tutto il fronte, che impreziosisce la resa. Impeccabile.

Ecco la classifica di GQ Italia delle migliori maglie della Serie A 2025-2026: