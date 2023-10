Garcia, Bennato e la trovata della Osi cam

Rudi Garcia avrà fatto un corso accelerato su come bisogna gestire l'ambiente Napoli. Ora più che mai veste i panni dell'uomo che non conosce euforia, ma soltanto il lavoro. C'era chi gli aveva fatto la valigia e chi ora, forse con troppo entusiasmo, celebra il ritorno del Napoli. Pensare che si era puntato il dito sulla condizione atletica di questa squadra nella sconfitta contro la Lazio. Verrebbe da chiedersi come sia stato possibile che, dopo la sosta per le nazionali, il Napoli abbia acquisito freschezza atletica giocando praticamente ogni tre giorni e non potendo dunque fare alcun lavoro sotto l'aspetto della brillantezza. . Ora più che mai veste i panni dell'uomo che non conosce euforia, ma soltanto il lavoro. C'era chi gli aveva fatto la valigia e chi ora, forse con troppo entusiasmo, celebra il ritorno del Napoli. Pensare che si era puntato il dito sulla condizione atletica di questa squadra nella sconfitta contro la Lazio. Verrebbe da chiedersi come sia stato possibile che, dopo la sosta per le nazionali, il Napoli abbia acquisito freschezza atletica giocando praticamente ogni tre giorni e non potendo dunque fare alcun lavoro sotto l'aspetto della brillantezza.

La realtà dice che il Napoli è sempre lo stesso negli interpreti, ma è cambiata l'intensità e soprattutto la lunghezza in campo della squadra. La condizione atletica precaria è un luogo comune che non regge. Ormai su Rongoni ne abbiamo lette di tutti i colori, anche con teorie da bar dello sport. E' evidente che se una squadra non resta compatta tra i reparti corre male e dà l'impressione di non essere al top. Anche qui, gli amanti delle tabelle dei chilometri percorsi, dovrebbero contestualizzare il dato e non buttarlo in pasto a chi probabilmente deve cercare consenso social.

Al Via del Mare è andata in scena un'altra tecnologia: la "Osi cam". Ogni gesto del nigeriano sempre immortalato ed interpretato male perchè in fondo questa litania del video TikTok bisogna portarla avanti fino a fine stagione oppure quando, facciamo tutti gli scongiuri, Victor non farà gol per alcune gare. Ai tifosi frega poco se Osimhen esulta oppure no, tra l'altro ieri in panchina ha applaudito allereti dei compagni. L'importante è che dia sempre il massimo come ha sempre fatto. Chissà se Garcia ha avuto modo di ascoltare la canzone "Un giorno credi" di Bennato. C'è una strofa che fa: "Un giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo in un altro ti svegli e devi cominciare da zero". Oggi si celebra Garcia ed il Napoli, ma al primo passo falso si tornerà sulla terra. C'est la vie.