La SSC Bari comunica che in data 12 giugno 2019 presso la sede della Filmauro s.r.l., con atto ai rogiti del notaio Dottoressa Fabiana Togandi - in ottemperanza ai principi previsti dalla legge n.91/1981 e visto l’accesso della società al settore professionistico della F.I.G.C - è stata trasformata in Società per azioni. La nuova denominazione sociale è Società Sportiva Calcio Bari S.p.A. (per brevità S.S.C. Bari S.p.A.) e l’Amministratore Unico è il dottor Luigi De Laurentiis.