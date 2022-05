Torna la Race for The Cure a Napoli: presenti De Laurentiis e Politano all'inaugurazione, i dettagli

Torna la Race for the Cure, Komen Italia ha organizzato l'inaugurazione del Villaggio della Salute Race for the Cure 2022. Alla presenza del Presidente del Comitato Campania Komen Italia Riccardo Imperiali di Francavilla, del Presidente di Komen Italia Riccardo Masetti e del Presidente della SSC Napoli Aurelio de Laurentiis. Per la SSC Napoli sarà presente il calciatore Matteo Politano, oltre al patron De Laurentiis. L'appuntamento è per venerdi, 20 Maggio 2022, ore 10:00, a Piazza del Plebiscito a Napoli.

Domani sarà allestito il Villaggio della Salute della Race for the Cure con la Carovana della Prevenzione e aree mediche per offrire gratuitamente esami diagnostici di screening per le principali patologie femminili e dove si potrà partecipare a tante iniziative di sport, fitness, alimentazione e benessere psicofisico. Domenica 22 maggio alle 9.30 tutti i partecipanti si troveranno ai nastri di partenza per la tradizionale corsa di 5 km o passeggiata di 2 km sul lungomare di Napoli, al termine delle quali si svolgerà la cerimonia di premiazione.

Race for the Cure Napoli 2022

La Race for the Cure è la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo. Tre giorni di eventi (20-22 Maggio a Napoli) e iniziative gratuite per la salute, lo sport e la solidarietà che culminano la domenica con la tradizionale ed emozionante corsa di 5 km e passeggiata di 2 km nelle vie del centro città. Negli ultimi due anni è stato dovuto adattare il format della Race per ragioni legate alla pandemia ma quest’anno finalmente si può tornare a svolgere questa straordinaria manifestazione di solidarietà sociale tutti insieme, in presenza.

GRAZIE AI FONDI RACCOLTI CON LA RACE FOR THE CURE, KOMEN ITALIA REALIZZERÀ: