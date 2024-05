Da Bari: "Retrocessione vicinissima, e meno male che con De Laurentiis ci si doveva sentire in una botte di ferro"

Ultime notizie: stasera partita decisiva per il Bari! Ultima occasione per restare aggrappati alla Serie B.

Quella di questa sera (ore 20.30) sarà una partita senza domani per il Bari di Luigi e Aurelio De Laurentiis. Al Liberati di Terni si gioca la gara di ritorno della doppia sfida playout di serie B. Si riparte dall’1-1 del San Nicola e il Bari ha un solo risultato a disposizione: la vittoria. Sì, perché in caso di parità al 90’ sarà salva la Ternana meglio classificata al termine della regular season. Lo riporta l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino.

A tal proposito, anche sul quotidiano La Repubblica si commenta la situazione in casa Bari. Viene innanzitutto ricordato che l'ultima retrocessione sul campo risale a 41 anni fa.

Perdere la B in campo farebbe ancora più male, a maggiore ragione perché si tratterebbe della più classica ed inattesa delle ricadute, visto che lo scorso anno di questi tempi il Bari era arrivato addirittura ad un passo dalla serie A. La beffa è che questo rischia di accadere con una società griffata De Laurentiis: ci si doveva sentire in una botte di ferro ed invece c’è solo questa partita per evitare una delle pagine più nere della storia del Bari. Serve solo vincere, dopo il pareggio per 1 a 1 dell’andata al San Nicola.