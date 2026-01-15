Sky - Le ultime verso Napoli-Sassuolo: Neres torna a disposizione

Ultime news Napoli - Buone notizie in casa Napoli in vista del prossimo impegno di Serie A. Antonio Conte potrà contare su David Neres per la sfida interna contro il Sassuolo, in programma sabato 17 gennaio allo stadio Diego Armando Maradona. L’esterno offensivo brasiliano ha infatti smaltito il problema alla caviglia che ne aveva condizionato le ultime uscite.

Infortunio Neres, le condizioni

Infortunio Neres, le condizioni

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il recupero di Neres è stato completato e il giocatore sarà regolarmente a disposizione per il match contro la squadra allenata da Fabio Grosso. Un rientro significativo per il tecnico azzurro, che negli ultimi impegni ha dovuto fare i conti con una rosa ridotta e diverse assenze pesanti.

Nel post-partita di Napoli-Parma, terminata senza reti, Neres aveva svolto un lavoro supplementare dopo essere rimasto in campo soltanto mezz’ora. Entrato al 58’, l’ex Benfica era stato poi sostituito prima del fischio finale, segnale di una condizione fisica ancora non ottimale. Ora, però, il problema alla caviglia sembra definitivamente alle spalle.

L’infortunio risaliva allo scorso 4 gennaio, nel match contro la Lazio, che aveva costretto il brasiliano a fermarsi proprio nel momento in cui stava ritrovando continuità. Il suo recupero rappresenta una risorsa fondamentale soprattutto contro squadre che tendono a chiudersi, grazie alla sua capacità di saltare l’uomo e creare superiorità numerica.

Conte può dunque sorridere, anche se l’infermeria resta ancora affollata. Il tecnico attende infatti i rientri di De Bruyne, Anguissa, Lukaku, Gilmour e Meret, tutti ancora indisponibili ma attesi gradualmente nelle prossime settimane.