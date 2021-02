Ultime notizie calcio Napoli - Nonostante la sconfitta brutta e dolorosa incassata nella giornata di ieri dal suo Napoli, a quanto pare Gennaro Gattuso non rischia l'esonero. A riportare la notizia è Sky Sport, che aggiunge come i rapporti tra i due siano ora leggermente più sereni rispetto ai toni burrascosi degli ultimi tempi ed il patron ha inoltre apprezzato la prestazione offerta dalla squadra contro il Grifone. Decisiva, però, sarà in ogni caso la partita di Coppa Italia contro l'Atalanta.

Gennaro Gattuso Napoli