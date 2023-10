Scontri tifosi Verona-Napoli, la ricostruzione: dall'arrivo alla stazione fino al lancio di bombe carta e l'intervento della polizia in assetto antisommossa

Notizie calcio. Momenti di tensione a Verona dove alle ore 15 andrà in scena la gara tra gli scaligeri ed il Napoli. Le due tifoserie sono venute a contatto sia in zona Fiera che nei pressi del mercato (a circa tre chilometri di distanza dallo stadio Bentegodi) dove una cinquantina di tifosi napoletani ha raggiunto la zona già dalle 10 di questa mattina entrando in contatto con un gruppo di tifosi veronesi.

Secondo i colleghi de L'Arena, i primi problemi erano nati già all'arrivo di tifosi partenopei alla stazione Porta Nuova con lancio di fumogeni e qualche bomba carta. La situazione è poi degenerata nei pressi del Bentegodi, dove sono sopraggiunti gli ultras veronesi: la Polizia in assetto antisommossa è quindi stata costretta ad intervenire utilizzando i lacrimogeni per dividere le due fazioni e riportare la calma. Alcuni dei suddetti tifosi sono stati bloccati e portati in Questura per l'identificazione. Sul posto anche la Polizia Locale per gestire la viabilità che intanto era andata in tilt.