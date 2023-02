Napoli, tremano i Campi Flegrei: stanotte ennesima scossa di terremoto a Bacoli

Ultime notizie: una scossa di terremoto di magnitudo 3 si è verificata questa notte intorno all'1:45. L'epicentro è stato rilevato in mare, a circa 4 kilometri di profondità, vicino Bacoli. La scossa non ha provovato danni a persone o cose, ma è stata avvertita nitidamente dagli abitanti dell'area flegre che - ricordiamo - è soggetta a continui fenomeni di bradisismo.

Napoli, ancora terremoto a Bacoli

Il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, scrive: "Abbiamo sentito tutti la scossa di terremoto, di magnitudo 3.0, e con epicentro in mare, al largo della nostra costa, che, pochi minuti fa, ha svegliato Bacoli ed i Campi Flegrei. Sono in contatto con la Sala Operativa della Protezione Civile Regionale, e con l’Osservatorio Vesuviano, per seguire l’evoluzione del fenomeno. Il monitoraggio delle autorità scientifiche ed istituzionali è costante. Al momento non si registrano segnalazioni di danni a cose o persone. Comprendo gli attimi di preoccupazione che abbiamo appena vissuto. Ma invito tutti alla calma. Resteremo vigili per aggiornarvi su quanto accaduto. Per segnalazioni, è possibile contattare il numero di reperibilità comunale 0815231736. Lascio il mio numero personale, 3398766104. Sono raggiungibile anche su whatsapp. Siamo al vostro fianco".