Notizie Napoli - A causa del rinvio delle gare di Serie A in programma oggi dopo la morte di Papa Francesco, un giocatore del Torino può saltare la sfida contro il Napoli di domenica sera. In caso in cui infatti Torino-Udinese non dovesse essere recuperata in settimana infatti, Saul Coco che era squalificato per la gara odierna salterà dunque la sfida di domenica contro il Napoli.